Abierto en el plazo de inscripción para la feria multisectorial de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo abre el periodo de pre-inscripciones, hasta el viernes 24 de julio de 2026, para todos aquellos interesados en participar en la LXV Feria Multisectorial y Agroalimentaria, que tendrá lugar entre el 3 y el 6 de septiembre de este año, coincidiendo con las Fiestas patronales de la localidad, cabecera y centro de servicios de la Comarca Paramesa.

Desde la edición del año pasado se ha separado la celebración de las dos zonas de la Feria en 2 periodos diferentes, aunque ambos se solapan y coinciden en los días centrales de la Feria.

La sección Multisectorial de la Feria tendrá lugar desde la mañana del jueves 3 de septiembre hasta el mediodía del sábado 5; y la sección Agroalimentaria (junto a la de Artesanía) se celebrará en las fechas habituales, desde el viernes 4 por la tarde hasta el domingo 6 de septiembre.

Se mantiene una cuota de inscripción de 50€ para todos los participantes, que tendrán que abonar y enviar el justificante de ingreso junto con la solicitud de inscripción para reservar su participación en la Feria, que les confirmará con posterioridad la Organización, una vez terminado el plazo de inscripción.

La Feria Multisectorial y Agroalimentaria de Santa María del Páramo, que se pretende potenciar con nuevas propuestas para tratar de ser escaparate de nuevas tendencias tecnológicas, es una cita ineludible para todos aquellos que quieran conocer las últimas novedades en maquinaria, equipamiento y tecnología relacionada con el mundo agrícola y ganadero, así como de otros muchos sectores; y una muestra de la rica y variada gastronomía, alimentación y artesanía de cada vez más lugares del nuestro país y del país vecino, Portugal, que participa en la Feria con una pequeña muestra de expositores provenientes de la zona de Vila Flor, localidad portuguesa hermanada con la localidad paramesa desde hace más de una decena y media de años.

Para pre-inscribirse en la feria se puede rellenar el formulario adjunto y hacerlo llegar al correo electrónico feria@santamariadelparamo.es