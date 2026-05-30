Santa María del Páramo celebra el amor de su gente

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El Ayuntamiento de Santa María del Páramo celebró el pasado viernes un homenaje a las parejas de vecinos del municipio que llevan más de 50 años casados. El acto se celebró con una misa a las 20.00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora de La Asunción, tras lo que se organizó una cena y baile en el que tuvo lugar la entrega de placas en recuerdo del homenaje por toda una vida juntos. Se trata de un acto entrañable mediante el que se quiere trasladar la importancia que tienen nuestros mayores, y reconocer que Santa María del Páramo es el lugar donde han desarrollado su proyecto de vida, donde aportan valor, experiencia y trabajo, que son un importante legado para todos, un acto que ha tenido una gran acogida por parte de las parejas que, como en años anteriores, han sido los auténticos protagonistas de esta actividad.