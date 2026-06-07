El San Sebastián vuelve a desafiar al tiempo en Laguna de Negrillos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Corpus Christi de Laguna de Negrillos es una de esas fiestas que se reviven cada principio de junio cuando, coincidiendo con la celebración del Corpus, el pueblo se transforma en un escenario donde historia, fe, teatro y tradición se dan la mano. Y en el centro de todo, con paso firme y taconeo decidido, San Sebastián, encarnado en esta ocasión por el joven Óscar de Paz Gómez. La Mayordoma de la Cofradía del Señor Sacramentado, Vanesa Cardo, le entregó la careta mientras cedió al delegado del Gobierno de Castilla y León, Nicanor Sen, la tradicional imposición de la lanza.

Esta figura histórica volvió a lucirse una vez más ataviado con su tradicional uniforme de inspiración napoleónica, luciendo modales cortesanos y protagonizando uno de los rituales más singulares del patrimonio cultural leonés. Y es que él es la imagen más reconocible del Corpus de Laguna, que este domingo vivió el día grande de sus fiestas, un evento que cuenta con la distinción de Interés Turístico Provincial y Regional.

Un gran día soleado engrandeció la fiesta tradicional del CorpusDL

En su recorrido por las calles del pueblo, volvió a mostrar su actitud retadora ante el público para terminar de nuevo en la iglesia con una postura bien diferente, en la que domina el arrepentimiento tras las ‘venias’ o reverencias que el personaje realiza durante el peculiar recorrido. Regresó como suele hacerlo: taconeando y dando vida al capitán de la Primera Corte de la Guardia Pretoriana mientras desfilaba por las calles de la localidad. Fue el encargado de encabezar la procesión que se celebra tras la tradicional misa del Corpus.

Esta celebración cargada de simbolismo, que ha sobrevivido al paso del tiempo y a todas sus vicisitudes, despertó la curiosidad de cientos de vecinos y visitantes ante los cuales San Sebastián ejecutó una ceremonia cargada de significado y teatralidad. Después llegaron las vueltas de los danzantes, el colorido desfile de imágenes y personajes y la veneración del Santísimo Sacramento, corazón espiritual de una jornada de fiesta a la que acompañó el buen tiempo.

La jornada, que comenzó a ritmo de pasacalles, puso el broche de oro con dos eventos para la diversión de los asistentes: el torneo de pelota a mano y, como cierre final, a las 19.00 horas, un espectáculo de biketrial en la explanada de la Casa de la Cultura de la localidad.