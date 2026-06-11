Las Escuelas Deportivas cierran el curso con los Juegos Escolares
Este año participaron unos 280 jóvenes
Las Escuelas Deportivas Municipales de Santa María del Páramo fueron reconocidas el pasado sábado durante el acto de clausura de los Juegos Escolares 2025/2026 organizado por la Diputación de León en Bembibre, donde un total de siete equipos de la localidad recibieron diferentes distinciones por los resultados obtenidos a lo largo de la temporada.
Entre los mayores éxitos del curso destaca el logrado por el equipo cadete masculino de Campo a Través, que se proclamó campeón provincial en la competición celebrada el pasado 8 de febrero en Camponaraya, convirtiéndose en el mejor equipo de la provincia en su categoría.
En las fases locales de los Juegos Escolares, también dentro de la modalidad de Campo a Través, fueron distinguidos el equipo prebenjamín femenino A, el equipo benjamín femenino y el equipo cadete masculino por sus destacados resultados.
El baloncesto fue otra de las disciplinas que aportó importantes triunfos a las Escuelas Deportivas de Santa María del Páramo. Tanto el equipo benjamín mixto como el infantil mixto se proclamaron campeones tras completar una brillante fase regular frente a otros conjuntos de la provincia.
Asimismo, el equipo infantil masculino de Tenis de Mesa recibió su reconocimiento después de conquistar el campeonato de la fase local de esta modalidad.
A estos éxitos colectivos se suman los numerosos logros individuales conseguidos durante el curso por los jóvenes deportistas de la localidad, que han obtenido medallas y destacados resultados en disciplinas como Gimnasia Rítmica, Ajedrez, Tenis de Mesa, Campo a Través y Atletismo en Pista.
Desde el Ayuntamiento destacan que estos reconocimientos ponen de manifiesto el buen funcionamiento de las Escuelas Deportivas Municipales, un proyecto consolidado que reúne a más de 280 jóvenes de Santa María del Páramo y de la comarca en las once modalidades deportivas ofertadas.