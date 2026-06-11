Las Escuelas Deportivas cierran el curso con los Juegos Escolares

La entrega de premios tuvo lugar el pasado fin de semana en Bembibre.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Escuelas Deportivas Municipales de Santa María del Páramo fueron reconocidas el pasado sábado durante el acto de clausura de los Juegos Escolares 2025/2026 organizado por la Diputación de León en Bembibre, donde un total de siete equipos de la localidad recibieron diferentes distinciones por los resultados obtenidos a lo largo de la temporada.

Entre los mayores éxitos del curso destaca el logrado por el equipo cadete masculino de Campo a Través, que se proclamó campeón provincial en la competición celebrada el pasado 8 de febrero en Camponaraya, convirtiéndose en el mejor equipo de la provincia en su categoría.

En las fases locales de los Juegos Escolares, también dentro de la modalidad de Campo a Través, fueron distinguidos el equipo prebenjamín femenino A, el equipo benjamín femenino y el equipo cadete masculino por sus destacados resultados.

El baloncesto fue otra de las disciplinas que aportó importantes triunfos a las Escuelas Deportivas de Santa María del Páramo. Tanto el equipo benjamín mixto como el infantil mixto se proclamaron campeones tras completar una brillante fase regular frente a otros conjuntos de la provincia.

Asimismo, el equipo infantil masculino de Tenis de Mesa recibió su reconocimiento después de conquistar el campeonato de la fase local de esta modalidad.

A estos éxitos colectivos se suman los numerosos logros individuales conseguidos durante el curso por los jóvenes deportistas de la localidad, que han obtenido medallas y destacados resultados en disciplinas como Gimnasia Rítmica, Ajedrez, Tenis de Mesa, Campo a Través y Atletismo en Pista.

Desde el Ayuntamiento destacan que estos reconocimientos ponen de manifiesto el buen funcionamiento de las Escuelas Deportivas Municipales, un proyecto consolidado que reúne a más de 280 jóvenes de Santa María del Páramo y de la comarca en las once modalidades deportivas ofertadas.