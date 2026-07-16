Santa María renovará su parque infantil e invertirá más de 46.000 euros

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Santa María del Páramo ha solicitado los remanentes del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025, financiado por la Diputación de León, que destinará a acometer una primera fase de renovación y mejora del parque infantil municipal, «con el objetivo de seguir ofreciendo a las familias unas instalaciones modernas, accesibles y, sobre todo, seguras para el disfrute de los más pequeños», explica el consistorio en un comunicado.

La actuación que está prevista contará con una inversión total que alcanza los 46.008,59 euros, IVA incluido, y se ejecutará durante los próximos meses. Los trabajos de mejora consistirán en la ampliación de las zonas de seguridad de distintos juegos infantiles. Además, se procederá también a la renovación de varias estructuras de juego, entre ellas un columpio doble de dos plazas, un columpio doble colectivo con cesta y un columpio doble con asiento cuna.

Un plan más amplio

Esta actuación municipal constituye la primera fase de un proyecto más amplio que contempla la mejora del parque infantil. En este sentido, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 29 de junio solicitar que la segunda fase de renovación y modernización del parque se financie con cargo al Plan Provincial de Cooperación Municipal 2026-2027, permitiendo así continuar mejorando este espacio de ocio de una forma planificada y aprovechando también los distintos programas de inversión de Diputación de León.

Desde el equipo de gobierno de UPL destacan que esta actuación «responde al compromiso municipal de crear espacios públicos de calidad, donde el ocio y el entretenimiento vayan siempre acompañados de las máximas garantías de seguridad».

Los leonesistas añaden que «para UPL es una prioridad ofrecer instalaciones seguras y de calidad que redunden en el bienestar de todos los vecinos, especialmente de los niños y niñas del municipio. En este sentido, manifiestan que «queremos que las familias dispongan de espacios modernos, atractivos y adaptados a las necesidades actuales, por lo que seguiremos trabajando para completar la renovación del parque infantil mediante las distintas líneas de financiación disponibles», ha señalado la alcaldesa, Alicia Gallego.