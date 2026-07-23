Santa María abre el plazo para solicitar las ayudas escolares

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo pone a disposición de sus vecinos ayudas escolares para el nuevo curso 2026-2027. Las ayudas, que se podrán solicitar hasta el día 30 de septiembre, cubrirán los gastos de libros de texto, material didáctico y equipamiento necesario para los distintos niveles educativos que se imparten en el municipio, desde Educación Infantil hasta Bachillerato.

El requisito para acceder a las ayudas es que los gastos se realicen en el comercio local de Santa María del Páramo, por ser una «forma de apoyar a la educación, la cultura y el comercio local. Una acción que beneficia no sólo a familias, sino también al comercio local. Desde el equipo de gobierno de UPL estamos orgullosos de sacar adelante estas medidas de política social y apoyo decidido al comercio y a nuestras familias, donde la educación y cultura debe ser el valor esencial para mantener por parte de las administraciones públicas», ha señalado la alcaldesa del municipio, Alicia Gallego.

Con estas ayudas se mejora en los momentos en los que se producen mayores gastos familiares como consecuencia de la adquisición de todo el material escolar en el mes de septiembre, con una reactivación económica a nivel educativo al que pertenece el escolar.

La cuantía de la ayuda es de 40€ para los niños que asisten al Segundo Ciclo de Educación Infantil, 60 para educación primaria, 70 en ESO, 80 para Bachillerato y 70€ para fp