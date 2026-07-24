Laguna de Negrillos acomete la reforma de los aseos del colegio Virgen del Arrabal

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El Ayuntamiento de Laguna de Negrillos invertirá 15.778 euros para llevar a cabo la reforma del baño del alumnado del Colegio Público Virgen del Arrabal, «unas instalaciones de origen, deterioradas y que ahora se van a reformar para convertirlo, también en un aseo adaptado», según ha señalado el Ayuntamiento. Las obrastienen un plazo de ejecución de 30 días y se realizarán con cargo al presupuesto, 3.155,10 euros, y por otra, 12.622,90 euros, con cargo a la subvención solicitada para la reparación, de centros escolares de la Diputación de León, de los cuales, 8.415,27 euros los aporta la Junta y 4.207,63 euros los aporta la propia institución provincial.

La intervención en el aseos de la planta baja del colegio incluye la demolición y retirada de todos los sanitarios, azulejos y parte del tabique de distribución, para añadir el aseo donde se instalará un inodoro adaptado. Se realizarán las nuevas divisiones, se actualizarán tanto la instalación de fontanería, como eléctrica y la iluminación, añadiendo iluminación de led. Además se instalará nuevo suelo, se pintará y se colocará falso techo, así como la necesaria adecuación de las distintas puertas de los aseos. Se instalarán lavabos nuevos e inodoros tras la retirada de los viejos. Uno de ellos será accesible, adaptado para usuarios con movilidad reducida suprimiendo así las barreras arquitectónicas con las que contaba el aseo de origen.