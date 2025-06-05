Jornada formativa sobre residuos en Mansurle

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Municipios del Sur de León, consciente de la importancia de formar a sus operarios en materia de una adecuada gestión de residuos, incluyendo tanto la formación en la normativa como en el reconocimiento de la recogida selectiva y la separación en origen, ha organizado una jornada con su personal.

En colaboración con los técnicos de Huso 30 empresa dedicada a la consultoría de Medio Ambiente y Desarrollo, la jornada ha tenido como objetivo fundamental la sensibilización a los trabajadores de Mansurle en relación con la gestión de los distintos residuos.

La jornada también ha buscado concenciar al personal que de ser elemento vehicular de información para la ciudadanía del territorio de Mansurle, y ha facilitado formación específica en la gestión de residuos y las principales problemáticas a ellos asociados, con información sobre la normativa actual . Por íltimo, la jornada ha servido para conocer la realidad de la recogida selectiva local.