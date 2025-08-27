Sabor rociero y feria del stock se unen en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan encara el final de agosto con un fin de semana repleto de actividad. El último fin de semana del verano antes de las Fiestas Patronales contará con dos eventos destacados. la Feria del Stock y la Feria Rociera. Ambas citas cuentan con una intensa programación que ofrecerá actividades para todas las edades en un fin de semana palpitante.

La Feria del Stock volverá a convertir a la ciudad coyantina en punto neurálgico para las gangas y ofertas. Esta Feria llega con su versión de «verano» después de varias ediciones con gran éxito de asistencia. Una docena de firmas y tiendas participarán en este evento que tendrá como escenario el Jardín de los Patos junto al castillo coyantino. Serán tres días de ofertas y rebajas que comenzarán el viernes, 29 de agosto. Además de los descuentos habrá un sorteo diario de lotes justo antes del cierre de la Feria. Participarán. Modas Sport, Barrientos Mobiliario CB, Cocoshoes, Calzados Melquiades, Mi Angel Moda, Modas Stylo, Carmen Agüero, Zapateria Bea 12, Muñoz Moda y Zapatos, S&M, Bambú y Albert Import.

La Feria abrirá el viernes en horario de 18.00 a 22.00 horas y el sábado y el domingo lo hará de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas. Además la programación de esta cita organizada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en colaboración con la asociación comercial Asemco, contará con actividades variadas como pintacaras y tatuajes, globoflexia y talleres infantiles. La agenda también incluye la representación de la «Bella y Bestia son» a cargo del Grupo de Teatro de Valderas y la tradicional cita con el baile de Nuestros Mayores Bailan. Además de la Feria del Stock, los aires flamencos llegarán a la capital coyantina este fin de semana. La Feria Rociera, que tendrá lugar el sábado 30 de agosto, contará con un encierro campero que celebrará su segunda edición tras el éxito cosechado el año pasado. Este evento taurino contará con un novillo y una vaca de la ganadería Taurovemar. Una actividad que congregará a numerosos aficionados a los encierros del campo y amantes de la cultura taurina.

Además del encierro habrá mucho más. Una romería, que recorrerá las calles coyantinas, llenará de colorido la localidad y de música. Acompañando a la romería el Coro Rociero Principado de Asturias. Está prevista una misa rociera cantada y a continuación un vermut flamenco con el grupo Puro Corte en el Jardín de los Patos. Para quien lo desee podrá degustar una gran paellada a la que seguirá un tardeo con Agüita Sala. La tarde continuará con un Concurso de Sevillanas y una bocadillada popular a precios populares.