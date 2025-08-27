Encuentro poético el domingo en el Mihacale por Palestina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Mihacale de Gordoncillo acoge este domingo a las 19.00 horas un nuevo encuetro poético y solidario de recaudación de fondos para apoyar el trabajo de Médicos sin Fronteras en los territorios palestinos. El MIhacale señala en un comunicado que en el acto participarán Violeta Serrano, María San Miguel, Clara García Fraile y Mercedes Herreroe. Los donativos pueden realizarse a través de la web: https://iniciativassolidarias.msf.es/fundraisers/llanto-por-palestina-2, según informa el museo en un comunicado.