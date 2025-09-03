Gordoncillo acoge un curso gratuito sobre viticultura, enología y derivados del vino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La entidad formativa Naturgeis pone en marcha un nuevo programa formativo gratuito de especialización en viticultura, enología y elaboración de derivados del vino, que se impartirá de forma presencial los viernes por la tarde y los sábados por la mañana en el municipio leonés de Gordoncillo a partir de septiembre de 2025. La formación está dirigida a personas interesadas en introducirse o ampliar sus conocimientos en el sector vitivinícola, sin necesidad de experiencia previa.

Esta iniciativa cobra especial relevancia en un territorio con fuerte tradición vinícola. Gordoncillo fue protagonista en los años 90 de un ambicioso proyecto de recuperación del viñedo, impulsado por 101 viticultores locales. De aquel esfuerzo colectivo nació Bodegas Gordonzello, fundada en 1995 y convertida hoy en emblema de la viticultura moderna en la provincia.

El programa formativo que se impartirá en Gordoncillo comenzará el 19 de septiembre y tiene una duración total de 120 horas, distribuidas en horario de tarde, de 16:00 a 21:00 h. La formación combina teoría con experiencias prácticas en fincas locales, e incluye una visita con cata a las instalaciones de Bodegas Gordonzello. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado oficial. El contenido está organizado en cuatro módulos formativos: poda y cuidado de la vid, viticultura, enología básica y aprovechamiento de los subproductos derivados de la uva y el vino.