Un repaso sostenible y artístico al mundo rural en el Mihacale

Publicado: Actualizado:

Gordoncillo pone en marcha «Tierras pobladas»/ Tipos(s)», un proyecto innovador de creación artística contemporánea, mediación cultural y participación ciudadana que conecta cultura, agroalimentación y territorio. Se trata de una iniciativa de dinamización social, cultural y territorial que apuesta por la mediación artística como motor de transformación en el medio rural. A través de la creación de un Concejo Vecinal Cultural, cuya primera será el próximo jueves 4 de septiembre, este proyecto plantea nuevas formas de participación ciudadana y gobernanza compartida, fomentando el diálogo entre arte, ciudadanía y sector agroalimentario. Se trata de crear un espacio donde vecinos y vecinas puedan participar, decidir juntos y compartir propuestas. Tipos(s) se enmarca en la estrategia de desarrollo cultural del Ayuntamiento de Gordoncillo, y está impulsado por el Mihacale en colaboración con asociaciones vecinales, agentes sociales, colectivos locales y un equipo coordinador.

El Concejo Vecinal Cultural tendrá como funciones principales el fomento del diálogo y la participación, el análisis de los aspectos sociales y culturales del territorio y la toma de decisiones colectivas en torno al concepto de «identidad(es)» del rural actual. Este órgano de participación directa asumirá la responsabilidad de seleccionar a dos artistas o colectivos artísticos, quienes desarrollarán dos producciones artísticas situadas a lo largo de 2026, en colaboración con la población y agentes agroalimentarios.