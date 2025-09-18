A información la concetración de 603 has en Gordoncillo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León acaba de sacar a información pública el estudio de impacto ambiental del proceso de concentración parcelaria de Gordoncillo correspondiente a la zona regable de la margen izquierda del Canal del Porma-Sector XII, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La zona de estudio se circunscribe al Ayuntamiento de Gordoncillo, y cuenta con una superficie de 603,13 hectáreas, 575 de ellas cultivables.