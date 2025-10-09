Corbillos de los Oteros solicita abrir un botiquín farmacéutico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León ha aprobado la iniciación del procedimiento para autorizar la apertura de un botiquín farmacéutico, en Corbillos de los Oteros, según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

La medida responde a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de la localidad, que ha ofrecido un local situado en la calle Real, número 18, para su instalación. La cesión del espacio se realizará a título gratuito.

Este nuevo botiquín, que se integrará dentro de la Zona Farmacéutica Rural de Mansilla de las Mulas, tiene como objetivo garantizar a los vecinos un acceso más ágil y cercano a los medicamentos, en línea con lo establecido por la Ley 13/2001 de Ordenación Farmacéutica y el Decreto 95/2003, que regula la autorización y funcionamiento de estos servicios en Castilla y León.

Los farmacéuticos titulares de oficina de farmacia interesados podrán presentar su solicitud en un plazo de 15 días naturales desde la publicación de la resolución en el BOCYL. La adjudicación se realizará conforme a los criterios del citado decreto, y en caso de que no se presenten solicitudes o los aspirantes no cumplan los requisitos, el botiquín se vinculará a la oficina de farmacia más próxima que reúna las condiciones legales.