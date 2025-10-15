La vendimina es fiesta en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plaza Mayor de Valencia de Don Juan, sede del Consejo Regulador, acogerá el próximo sábado una Fiesta de la Vendimia con la que la Denominación de Origen León, que la organiza en colaboración con el Ayuntamiento coyantino, celebra el final de la campaña de recogida de la uva, que de nuevo augura ya una buena añada para sus vinos por la sanidad y extraordinaria calidad de la fruta.

Se trata de una jornada de convivencia, con una mirada nostálgica al pasado vitivinícola, pero también desde la perspectiva del presente y la proyección futura de un sector clave para la comarca y en general para el sur de la provincia. Las actividades programadas, precedidas del corte de racimos en el viñedo del vitivinicultor Francis Giganto, arrancarán a las doce de la mañana, con la presentación del programa festivo y una pisada infantil de uva y prueba del primer mosto que se recoja de la prensa.

Paralelamente se desarrollará la demostración de montaje de una barrica a cargo del maestro tonelero de la empresa Tonelería Burgos (Nava del Rey-Valladolid), fundada en 1941 y que hoy mantiene la actividad de la mano de un miembro de la tercera generación familiar y dos jóvenes de la cuarta.

Una degustación popular de bocadillo de panceta para levantar los ánimos precederá a la entrega del Premio Envero-2025 a la trayectoria profesional. La jornada matinal se cerrará con una actividad muy especial en la que cuatro jóvenes enólogos de bodegas adscritas a la Denominación de Origen León catarán sus propios vinos bajo un relato muy personal del proceso técnico de elaboración.

Una actuación musical ambientará la tradicional comida de vendimia: patatas con carne que se acompañarán de pan, queso y uvas, y que serán servidas hasta agotar disponibilidades.

La actividad de la tarde se iniciará a las 19.30 horas con una cata-maridaje de vinos genéricos de Albarín y Prieto Picudo de la Denominación de Origen León con distintas elaboraciones de Chocolates Santocildes. A la misma hora se desarrollará la segunda actividad infantil de la jornada, en este caso un taller de pintura con vino tinto sobre soporte de papel. Y, por último, una degustación de chorizo al Prieto Picudo precederá a la sesión musical del dj JM Quicksilver que marcará el fin de fiesta.

Con esta celebración, la DO León no solo pone en valor la excelencia de sus vinos, sino también la unión entre tradición y modernidad que caracteriza al sector vitivinícola de la comarca. La Fiesta de la Vendimia se consolida así como un punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes del vino.