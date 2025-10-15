Valencia de Don Juan acoge este fin de semana el mejor mushing

El teniente de alcalde de Valencia de Don Juan, Ricardo Barrientos, y el secretario y director deportivo del Club Mushing León, Chema Martínez, presentaron este miércoles la segunda edición de la carrera de mushing que se celebrará en el municipio coyantino. Este año, la cita deportiva da un salto de nivel al ser puntuable para la Copa de Castilla y León de Mushing en Tierra, lo que atraerá a deportistas de distintos puntos del país.

El acto, que tuvo lugar en las inmediaciones del Castillo de Valencia de Don Juan, contó con la presencia de algunos de los perros de tiro y trineos que participarán en la competición, ofreciendo una muestra del espectáculo que se vivirá durante el fin de semana.

Barrientos destacó que el Ayuntamiento «apuesta por este tipo de actividades deportivas y sociales que tanto interesan a Valencia de Don Juan y a toda la comarca», y reafirmó el compromiso municipal de «seguir apoyando al Club Mushing León y este tipo de iniciativas».

Por su parte, Chema Martínez agradeció al Ayuntamiento «la colaboración técnica, personal y económica que hace posible la carrera» y subrayó que el entorno donde se celebra, a orillas del río Esla y junto a las instalaciones deportivas municipales, «es un auténtico lujo para los participantes».

La prueba, que comenzará ambos días a las 9.00 de la mañana, contará con más de un centenar de salidas y todas las categorías oficiales: desde carros de cuatro ruedas con 6 y 8 perros, hasta patín, bicicleta y canicross, incluyendo la participación de unos 20 niños en canicross infantil.

Deportistas de toda España

En esta edición se espera la presencia de deportistas de toda España, con participantes procedentes de Castilla y León, Madrid, Galicia, Aragón y otras comunidades del norte del país.

El recorrido será similar al del año pasado, con una duración aproximada de entre dos horas y media y tres, aunque la organización prevé posibles ajustes en los horarios «si las temperaturas son elevadas, para garantizar el bienestar de los perros».

Martínez resaltó que «este año hemos subido un peldaño más, con una carrera más importante, con más participantes y categorías, y con un nivel organizativo superior».

El evento promete ofrecer un espectáculo deportivo y familiar, consolidando a Valencia de Don Juan como uno de los referentes del mushing en Castilla y León.