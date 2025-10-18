El Coyanza Mushing toma velocidad

La primera jornada del Coyanza Mushing ha arrancado con gran éxito de participación y un ambiente inmejorable en el complejo deportivo coyantino. La cita, que este año forma parte de la Copa de Castilla y León, ha reunido a un número notablemente mayor de corredores y visitantes que en su primera edición, confirmando el crecimiento y la consolidación de este evento en el calendario deportivo autonómico.

El circuito, de 5,3 kilómetros, ha recibido una excelente acogida tanto por parte de los deportistas como del público. Su combinación de zonas técnicas y tramos rápidos ha ofrecido un gran espectáculo y ha puesto a prueba la destreza y velocidad de los equipos formados por corredores y perros en las distintas modalidades: carro, patín, bikejoring y canicross. Como novedad, esta edición ha contado con una exhibición de Agility, que ha despertado gran expectación entre los asistentes. En ella, los perros han demostrado su habilidad y rapidez superando un divertido circuito de obstáculos en el menor tiempo posible. El evento, organizado por el Club Mushing León y el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, con el apoyo de la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León, continua este domingo con la segunda jornada de competición, en la que de nuevo el deporte y la naturaleza serán protagonistas. Con una participación creciente y una respuesta entusiasta del público, el Coyanza Mushing se afianza como una cita imprescindible para los amantes del mushing y del deporte al aire libre en Castilla y León.