La mujer rural inspira historias en Valencia de Don Juan

El Espacio del Mayor de Valencia de Don Juan ha acogido los días 27 y 28 de octubre las jornadas «Historias de mujeres del pueblo», organizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. La actividad, impulsada por el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y el Servicio de Apoyo Familiar Mano Amiga, buscó poner en valor las vivencias de las mujeres que han formado parte de la historia cotidiana de los pueblos.

Durante las sesiones, las asistentes fueron aportando sus recuerdos y anécdotas. Hablaron de sus madres, de sus abuelas y de tantas vecinas que trabajaron sin descanso, muchas veces sin reconocimiento, pero dejando tras de sí una huella profunda. Se reflexionó sobre cómo ha cambiado la vida rural con el paso de los años y sobre la importancia del papel que la mujer ha desempeñado —y sigue desempeñando— en ella.

El Ayuntamiento señala que como parte del programa, también se dio lectura al manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, un texto que reivindica el reconocimiento de su papel en la economía, la cultura y la sostenibilidad de los pueblos, así como la necesidad de seguir avanzando en igualdad de oportunidades.

Como cierre, se elaboró un mural colectivo con frases y textos escritos por las propias asistentes, reflejando las ideas y reflexiones surgidas durante el encuentro. En una de las cartulinas podía leerse una de las frases que resumía el espíritu de las jornadas: «Acordarnos del pasado, agradecer el presente y confiar en el futuro».

También destacaron otros mensajes como «La mujer rural se preocupaba de todo el mundo menos de ella» o «Más oportunidades en la zona rural».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, desde la Concejalía de Servicios Sociales dirigida por Donata Álvarez de la Varga, quiso rendir homenaje a las mujeres que, generación tras generación, han contribuido a mantener vivos los pueblos y sus tradiciones.