Terror y diversión en el Halloween de Coyanza

Valencia de Don Juan se prepara para vivir una tarde de miedo y diversión con motivo de la celebración de Halloween el próximo jueves 31 de octubre, con una completa programación de actividades dirigidas a todos los públicos organizada por el Ayuntamiento coyantino.

La jornada arrancará en el Espacio del Mayor, donde los más pequeños podrán participar en dos talleres temáticos. De 16.00 a 17.30 horas se celebrará un taller de maquillaje con efecto de heridas, dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años. A continuación, de 17.30 a 19.00 horas, se ofrecerá una sesión de pinta caras especial Halloween, abierta a todas las edades, aunque con prioridad para los menores de 10 años. Ambas actividades tienen plazas limitadas, por lo que será necesario inscribirse previamente en el Ayuntamiento.

La programación continuará en Expocoyanza, que se transformará desde las 19.00 hasta las 23.00 horas en un escenario terroríficamente divertido con el espectáculo «Circo de las Almas Perdidas», una propuesta abierta a todas las edades que promete emociones fuertes para toda la familia.