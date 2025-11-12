Cultura financia con más de 12.000 euros el proyecto de Gordoncillo 'Palabra y vino'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte financia con 1,18 millones el desarrollo de 44 proyectos, en el marco de la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar iniciativas culturales en municipios del medio rural de menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, para el año 2025, según publicaba ayer el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl). A esta convocatoria han concurrido 210 proyectos, resultandos 43 beneficiarios 15 entidades locales, 15 fundaciones y/o asociaciones sin ánimo de lucro y 13 empresas privadas y/o profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Entre ellos, el del Ayuntamiento de Gordoncillo con el proyecto «Palabra y vino», que se lleva una ayuda de 12.535 euros y que ha sido uno de los que ha conseguido mayor puntuación, junto al festival de Magia, de la Mancomunidad Encuentro de Caminos (Burgos), que contará con 35.000 euros o el 31 Encuentro Internacional de Artes de Calle de Aguilar de Campoo (Palencia), con 28.573 euros.

De la cifra total, 393.821,57 euros irán destinados a entidades locales y entes y organismos públicos con personalidad jurídica propia, dependientes de estas y de la administración autonómica; 392.933,89 euros para empresas privadas, los profesionales inscritos en el régimen de autónomos y otras entidades con ánimo de lucro y 393.880,97 euros para fundaciones, asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro.