Jornada de inclusión con Asprona en el pabellón Vicente López de Valencia de Don Juan

Foto de familia de todos los participantes en la jornada de inclusión celebrada en el pabellón Vicente López.DL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pabellón Vicente López se convirtió la semana pasada en un punto de encuentro para la inclusión con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en una actividad organizada por la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Donata Álvarez de la Varga.

Según ha informado el Ayuntamiento, en el encuentro participaron alumnos y alumnas del IES Fernando I, del CEIP Bernardino Pérez y los usuarios del Centro de Día de Valencia de Don Juan de Asprona, que compartieron una mañana de juegos cooperativos, risas y trabajo en equipo.

La jornada fue inaugurada con la presencia de la presidenta y el gerente de Asprona León, integrantes del Ceas, representantes de la Plataforma de Asociaciones de Valencia de Don Juan, así como el alcalde y varios concejales del Ayuntamiento, que quisieron acompañar esta propuesta que ya es un referente en el municipio.

Durante la mañana, los participantes se mezclaron por equipos para disfrutar de diferentes estaciones de juego adaptado: tiros a canasta, lanzamientos a portería, derribo de bolos, encajar pelotas en estructuras y otras pruebas preparadas para fomentar la colaboración y la diversión conjunta. La jornada culminó con la entrega de pequeños trofeos simbólicos a los usuarios de Asprona, un reconocimiento a su participación, su esfuerzo y a la alegría con la que llenaron el pabellón.