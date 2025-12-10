El encendido de luces abre este viernes la Navidad en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan comienza este viernes con su programa navideños con el encendido de la iluminación artística a las 20.00 horas en la plaza Mayor, momento en el que también se abrirá el Nacimiento Tradicional, acompañado por el recital de la Coral Coyantina y el Coro Infantil CEIP Bernardino Pérez. La música coral continuará a las 20.30 horas en la Parroquia de San Pedro con un Concierto de la Coral Coyantina.

Algunos de los actos más destacados son los Talleres de Adornos Navideños se celebrarán el martes, 16 de diciembre, a las 16.00 horas en el Espacio del Mayor, requiriendo inscripción previa en el Ayuntamiento.

El viernes, 19 de diciembre, a las 18.00 horas, se inaugurará el Mercado Navideño y el Jardín Mágico de Coyanza en el Jardín de los Patos. Más tarde, a las 20.00 horas en la Plaza Mayor, los niños de Catequesis ofrecerán un Recital de Villancicos. El sábado, 20 de diciembre será a las 19.00 horas r el espectáculo de circo «Al fin y al cabo» de El Gran Rufus en el Jardín de los Patos y el Concierto navideño de la Banda de Música a las 20.00 horas en la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo Viejo. El domingo, 21 de diciembre, el Frontón Municipal se transformará en un Parque de atracciones e hinchables de 17.00 a 20.00 horas para niños de 3 a 14 años.

El lunes, 22 de diciembre, a las 19.00 horas, se inaugurará en ExpoCoyanza el Belén 2025-2026 de la Asociación Leonesa Amigos de los Belenes. El martes, 23 de diciembre, a las 18.00 horas, el Espacio del Mayor acogerá un Taller de villancicos tradicionales con pandereta, abierto a todos los públicos.

La mañana de Nochebuena, miércoles 24 de diciembre, de 12.00 a 14.00 horas, estará protagonizada por Papá Noel y Elfos en la Plaza Mayor, con talleres infantiles de «Escribe tu carta» y «Adornos Navideños».

El gran final llegará el lunes, 5 de enero, con la Cabalgata de los Reyes Magos que partirá a las 18.00 horas de la Plaza Mayor. Tras su llegada a la Plaza Santo Domingo, se entregarán los premios del Concurso de Decoración Navideña y Sus Majestades compartirán saludos y sorpresas mágicas en el Auditorio Municipal a partir de las 18.30 horas.