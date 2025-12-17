Coyanza estrena un jardín con acento navideño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Jardín de los Patos de Valencia de Don Juan se convertirá por unos días en escenario de un espectáculo cargado de la magia de la Navidad. El Ayuntamiento coyantino ha preparado una llamativa propuesta que transformará este espacio en un auténtico jardín mágico. Las luces, los seres navideños y el sonido ambientarán el lugar ofreciendo un espectacular ambiente navideño que conquistará al público de todas las edades. La inauguración tendrá lugar este viernes, 19 de diciembre, fecha a partir de la cual podrá visitarse por parte del público. Esta original propuesta puede visitarse en horario de 18:00 a 22:00 horas hasta el Día de Reyes, 6 de enero y la entrada es gratuita.

Un poblado navideño se levantará en este espacio de disfrute coyantino, muy querido por los vecinos y eje central de la actividad dureante los meses de verano. De este modo, el entorno del castillo, icono de la ciudad, vuelve a ser escenario principal de la agenda municipal con esta iniciativa que pretende ofrecer un atractivo más a Valencia de Don Juan. Este viernes también tendrá lugar la apertura del Mercado Navideño que se enmarca también en el entorno del castillo coyantino.

Para los próximos días

Y es que la Navidad ya ha comenzado en Valencia de Don Juan desde que el pasado día 12 tuviese lugar el encendido de la iluminación artística y la apertura del nacimiento y el concierto de la coral coyantina.

Para hoy jueves se ha progranmado una excursión por la ruta de los belenes y un concierto navideño a cargo de los alumnos de la escuela municipal de música. El programa de fiestas coyantino se extenderá hasta el próximo 5 de enero, cuando tendá lugar uno de los eventos más esperados del año: la cabalgata de los Reyes Magos, que saldrá a las 18.00 horas de la plaza mayor y concluirá en la de Santo Domingo. Ese mismo día se hará entrega también de los premios del concurso de decoración navideña de balcones, fachadas y escapartes de este año, tras lo cual, sus majestades compartirán un rato de saludos y sorpresas con los más pequeños. Este mismo viernes también comenzará el mercado navideño, igualmente en el Jardín de los Patos, en horario de 18 a 21 horas y los sábados y domingos también de 12 a 14 horas. Permanecerá hasta el próximo 4 de enero. Otra de las propustas navideñas para estos días es el belén de Expocoyanza que ha organizado la Asociación Leonesa de Amigos de los Belenes y que se podrá visitar del 22 al 6 de enero en horario de 18 a 20 hoas y los sábados, domingos y festivos también de 12 a 14 horas.