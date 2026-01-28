Presentación del programa Repuebla León en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Donata Álvarez de la Varga, acogió el pasado sábado la presentación del proyecto Repuebla León Sostenible, una iniciativa impulsada por la Diputación de León dirigida a la población del municipio.

Durante el encuentro se explicó el funcionamiento del programa, abordando cuestiones como el proceso de selección de las familias participantes, la colaboración con los ayuntamientos, las alianzas con empresas del territorio y la búsqueda de vivienda en alquiler, así como las garantías que ofrece el proyecto tanto a propietarios como a familias interesadas en instalarse en la comarca.

El acto permitió aclarar dudas y subrayar la importancia de la implicación de la población local para facilitar la llegada de nuevas familias, el acceso a vivienda y el fortalecimiento del tejido económico y social del territorio.

El programa Repuebla León es una iniciativa estratégica diseñada para combatir la despoblación y dinamizar la economía en el medio rural de la provincia. Su objetivo principal es actuar como un puente de conexión entre emprendedores que buscan una oportunidad de negocio y propietarios de establecimientos o servicios en pueblos que, por jubilación o falta de relevo, están en riesgo de desaparecer. A través de una plataforma digital y un servicio de asesoramiento personalizado, el programa facilita el relevo generacional, asegurando actividades esenciales.