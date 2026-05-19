El PSOE critica la edición Iberqueso de Coyanza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista de Valencia de Don Juan ha calificado de «lamentable» lo que considera una «pérdida de entidad» de la V edición de Iberqueso celebrada este fin de semana en la plaza Mayor. En un comunicado, los socialistas sseñalan que «lo que nació en el anterior mandato socialista como un Salón Gastronómico que aspiraba a conseguir ser una referencia internacional situando a Coyanza como capital del queso artesano se ha convertido, tras tres años de mediocre gestión de PP y UPL, en un mercado de inercia y sin ambición que ha espantado a los productores y ha vaciado la afluencia de público de fuera de la localidad».

El PSOE denuncia «el engaño que ha supuesto esta edición, donde la participación de productores portugueses —eje fundamental del certamen— ha sido inexistente».«Heredaron un proyecto con 36 productores de primer nivel que ponía en valor los lazos históricos de Valencia de Don Juan con Portugal, ligados a la Casa de los Acuña. Celebrar Iberqueso sin productores portugueses y sin su cuidada identidad cultural, como los fados que caracterizaban las primeras ediciones, es vaciar de contenido el evento», señalan los socialistas», añaden los concejales del PSOE que señalan que el desinterés es tal que «la feria ha encogido un tercio y ni siquiera todos los productores locales y de la comarca estaban presentes en la plaza Mayor».