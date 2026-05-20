Autocuidado, aprendizaje digital y convivencia en la Semana del Mayor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha diseñado una completa programación para celebrar la Semana del Mayor 2026, que tendrá lugar del 26 al 29 de mayo. Esta iniciativa anual busca rendir homenaje a los ciudadanos de más edad de la localidad y del entorno comarcal, ofreciéndoles un espacio de encuentro que combina cultura, salud, ocio y formación. Desde la organización señalan que se trata de una cita plenamente consolidada y muy esperada en el calendario local, cuyo propósito fundamental es estructurar «una semana pensada para compartir, aprender y disfrutar» en la que los mayores sean los auténticos protagonistas de la vida social y comunitaria del municipio. El evento central será la XXVI Convivencia de Asociaciones de Mayores, que reunirá a colectivos del sector para estrechar lazos, intercambiar experiencias y disfrutar de una jornada de hermandad el 28 de mayo. También se ofrecen talleres de salud y bienestar y sobre la brecha digital.