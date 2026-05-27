El PSOE de Coyanza denuncia el mal estado del cementerio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal Socialista de Valencia de Don Juan ha exigido una actuación de urgencia «ante la lamentable imagen de dejadez que presenta el cementerio municipal», según recoge un comunicado en el que señalan que «la maleza y las malas hierbas están devorando literalmente los pasillos de tránsito y cercando las propias sepulturas, ofreciendo una estampa de abandono impropia de ese espacio».

Para los socialistas de Coyanza, «la situación actual no es fruto de un descuido puntual, sino del abandono acumulado durante meses».