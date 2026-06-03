El plazo de inscripción en las ferias de Coyanza se cierra el 12 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan mantiene abierto el periodo de inscripción para participar en su esperado Calendario Ferial 2026 hasta el próximo viernes 12 de junio.

Desde el consistorio se recuerda que las plazas son limitadas y se anima a la participación activa del tejido empresarial para seguir garantizando la variedad y la alta calidad que caracterizan a estos certámenes.

La actividad estival arrancará oficialmente con la celebración de la decimoquinta edición del Mercado Medieval del 3 al 5 de julio, seguida el fin de semana del 11 y 12 de julio por la doble cita de la quinta Feria del Circo y la decimotercera Feria del Libro. El relevo lo tomará la cuarta edición de Manxares y Añoranzas los días 18 y 19 de julio, para dar paso justo después a uno de los platos fuertes del verano, la vigesimocuarta Feria del Vino «D.O. León», que se celebrará del 24 al 26 del mismo mes. La programación de julio se despedirá e iniciará la de agosto con la tercera Astur Feria, programada desde el 31 de julio hasta el 2 de agosto.

En agosto, el dinamismo ferial continuará con la sexta edición del Castle Food del 7 al 9 de agosto, y continuará con la vigesimonovena Feria de Artesanía los días 15 y 16 de agosto. El broche final al calendario veraniego llegará el último fin de semana del mes, compartiendo protagonismo la decimotercera Feria Rociera el día 29 de agosto y la décima Feria del Stock de Verano, que se desarrollará del 28 al 30 de agosto.

Las solicitudes de participación y las bases reguladoras de cada una de las ferias están disponibles para su consulta y descarga en la sede electrónica y en la página web oficial del Ayuntamiento.