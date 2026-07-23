Un fin de semana de vino, música y actividades para todos los públicos en Valencia de Don Juan

Valencia de Don Juan volverá a convertirse del 24 al 26 de julio en la capital del vino leonés con la celebración de la XXIV Feria del Vino de la Denominación de Origen León, una cita que reunirá a 14 bodegas de la zona de producción y que volverá a consolidarse como la principal iniciativa promocional de los vinos amparados por el Consejo Regulador. Durante tres jornadas, miles de visitantes tendrán la oportunidad de degustar cerca de 80 referencias comerciales en un evento que combinará vino, música, actividades familiares y solidaridad.

La feria contará con la participación de las bodegas Pardevalles, Cooperativa Comarcal, Melwa, Pobladura y Tampesta-Andrés Marcos, las cinco de Valdevimbre; Cooperativa Los Oteros y Margón, ambas de Pajares de los Oteros; Vitalis, de Villamañán; Gordonzello, de Gordoncillo; Vinícola Valmadrigal, de Castrotierra de Valmadrigal; Solotero, de Cubillas de los Oteros; Cien Cepas, de Corbillos de los Oteros; Pincerna, de Grajal de Campos, y Melgarajo, la sociedad de viticultores asentada en Melgar de Abajo (Valladolid).

La programación se abrirá el viernes 24 de julio a las 11.30 horas con la final del concurso que elegirá los mejores vinos representados en la feria. La actividad ferial arrancará oficialmente media hora después, a las 12.00 horas, momento en el que abrirán los estands de las bodegas y los puntos de venta de copas y fichas para las degustaciones. La inauguración oficial tendrá lugar a las 13.00 horas, a cargo del histórico etnólo leonés Francis Giganto, con la presencia de autoridades autonómicas, provinciales y locales, entre las que destaca el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez-Courel, así como diversis diputados provinciales, el alcalde de Valencia de Don Juan, arropado por toda su corporación, el presidente de la DO León, Rafael Blanco, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, entre otros, y alcaldes de la zona.

Los visitantes podrán recorrer los estands y degustar los vinos participantes en horario de 12.00 a 15.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas durante las tres jornadas del certamen. La feria volverá a ofrecer una amplia representación de los vinos elaborados con las variedades Prieto Picudo y Albarín, auténticas señas de identidad de la DO León.

La música volverá a ocupar un lugar destacado en la programación. La noche del viernes estará amenizada por el popular discoshow Nostra Notte, una de las propuestas más demandadas por el público en las últimas ediciones. El sábado tomará el relevo el grupo Los Sultanes, dentro del programa cultural Noches del Castillo. La formación ofrecerá un repertorio basado en grandes éxitos del pop y el rock español e internacional, mientras que la animación musical se mantendrá también durante la jornada del domingo.

La feria conservará además su marcado carácter familiar. Entre las actividades previstas destaca una nueva edición del popular Coyanza Chef Júnior, una iniciativa destinada a los más pequeños que busca fomentar la creatividad y el interés por la gastronomía. El programa se completará con una exhibición de arte grafitero sobre barricas, un beauty bar y la posibilidad de personalizar las copas de degustación.

Junto a su vertiente lúdica y promocional, el evento volverá a mostrar su compromiso social. La asociación de familiares y enfermos de alzhéimer de Valencia de Don Juan, Alcordanza, estará presente durante todo el fin de semana con un estand solidario destinado a recaudar fondos para apoyar su actividad asistencial. La entidad ofrecerá agua, golosinas y alimentos básicos a cambio de donativos que contribuirán a financiar la labor que desarrolla en la comarca.

La clausura de la feria llegará el domingo 26 de julio, cuando se darán a conocer a última hora de la tarde los resultados del concurso que habrá elegido los mejores vinos presentes en esta edición.