La DO León consolida un año más su excelencia

Certificado que vuelve a avalar la condición de excelencia de los vinos de la DO León.Ramiro

La Denominación de Origen León continúa afianzando su prestigio gracias a la calidad de sus elaboraciones. Los vinos correspondientes a la añada 2025 recibieron el pasado mes de mayo la calificación de «excelente», la máxima distinción otorgada por el Consejo Regulador, un reconocimiento que confirma la excelente trayectoria de la denominación en los últimos años.

Con esta valoración, la DO León suma ya nueve calificaciones de excelencia en su historia y encadena cuatro campañas consecutivas alcanzando la máxima nota, un hecho que refleja la consolidación de un modelo vitivinícola basado en la calidad y en la singularidad de sus variedades autóctonas.

La evaluación se realizó sobre una selección de vinos elaborados con Albarín y Prieto Picudo, las dos grandes señas de identidad de la denominación. Los catadores destacaron la pureza aromática, la viveza y la marcada expresión varietal de unas elaboraciones procedentes de una vendimia que superó los tres millones de kilos de uva y que presentó unas condiciones sanitarias excelentes.

Prieto Picudo y Albarín

Los blancos de Albarín volvieron a sobresalir por sus intensos perfiles cítricos y tropicales, su frescura y equilibrio. En el caso de los rosados y tintos jóvenes de Prieto Picudo, la calidad de la añada permitió obtener vinos de gran personalidad, con una destacada intensidad frutal, estructura y capacidad de evolución.

La obtención reiterada de la máxima calificación pone también de manifiesto el trabajo realizado en viñedo y bodega por los viticultores y elaboradores de la denominación. En los últimos años, la apuesta por una viticultura cada vez más precisa y por elaboraciones enfocadas a resaltar la identidad varietal ha contribuido a elevar el nivel medio de los vinos y a reforzar su posicionamiento tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Especialmente significativo resulta el comportamiento de la variedad Prieto Picudo, auténtico emblema de la DO León, que continúa demostrando una notable versatilidad en la elaboración de rosados y tintos de marcada personalidad. Del mismo modo, el Albarín sigue consolidándose como una de las variedades blancas más singulares del panorama vitivinícola, capaz de ofrecer vinos aromáticos, frescos y diferenciados que encuentran cada vez una mayor acogida entre consumidores y prescriptores.

Un año de premios

La Denominación de Origen León ha sumado cinco nuevos reconocimientos en dos de los certámenes vinícolas más prestigiosos de Europa, los Decanter World Wine Awards y el Concours Mondial de Bruxelles, alcanzando un total de 63 medallas en la temporada 2026. La bodega Cien Cepas, de Corbillos de los Oteros, destacó al obtener dos medallas de oro con su vino tinto crianza Cien Cepas 2020, una en cada concurso.

Además, los Decanter World Wine Awards concedieron medallas de plata al blanco Pardevalles 2025, elaborado con la variedad Albarín, y al tinto Don Suero Reserva 2018, de la bodega Vile. También premiaron con una medalla de bronce al tinto Pincerna Sumiller 2024. Por su parte, el blanco Finca Tiramulos 2025, de la bodega Meóriga, recibió una mención de mérito.

A pesar de una menor participación respecto a años anteriores, las bodegas de la DO León acumulan ya un destacado palmarés compuesto por 3 grandes oros, 31 oros, 28 platas y 1 bronce. Estos resultados vuelven a poner de manifiesto la elevada calidad y el potencial de los vinos elaborados con las variedades autóctonas Albarín y Prieto Picudo, referentes de esta denominación de origen leonesa.