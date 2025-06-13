El Tentenecio vuelve a las calles de Sahagún en memoria de su patrono

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Siguen las fiestas de San Juan de Sahagún en una tarde taurina, con los más pequeños de visita en los corrales y dependencias de la plaza. Poco después comenzó la salida del Tentenecio, un toro de Valdellán de más de 500 kg, que recuerda el célebre milagro que el patrono de Sahagún realizó a su paso por Salamanca. El fraile agustino del siglo XV se topó con un toro en una calle salmantina con una cuesta pronunciada y, ante el peligro que suponía la presencia del animal, le espetó 'Tente, necio", palabras que consiguieron que la res se detuviera y fuera devuelta al corral sin más incidentes. Desde entonces, el lugar se conoce como calle Tentenecio. La tarde taurina en Sahagún concluyó con el cncurso nacional de cortes, quiebros y saltos, a la espera de la corrida de este sábado. También los residentes del Hogar San José y Virgen Peregrina disfrutaron de una tarde de diversión con Somos cómicos.