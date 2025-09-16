La Escuela de alcaldes aborda en Sahagún las rutas locales

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún acogió este martes la segunda jornada de Escuela de Alcaldes de este año, que fue clausurada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, . Una iniciativa impulsada desde 2008 por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la sostenibilidad en municipios pequeños y que en esta edición versó sobre la interpretación del patrimonio natural a través de la creación de rutas locales.

En la jornada participaron un grupo de expertos que expusieron los retos que implican la creación de estas rutas a los pequeños municipios, tanto desde su diseño como su implementación y hasta su mantenimiento una vez ejecutadas. La jornada se completó con la presentación del proyecto «Sahagún de agua, tierra y raíces» galardonado con el Premio Fuentes Claras a la Sostenibilidad en Municipios Pequeños en la modalidad de «Entidades Locales de 1.000 a menos de 5.000 habitantes.