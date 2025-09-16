La Escuela de alcaldes aborda en Sahagún las rutas locales
Sahagún acogió este martes la segunda jornada de Escuela de Alcaldes de este año, que fue clausurada por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, . Una iniciativa impulsada desde 2008 por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio para la sostenibilidad en municipios pequeños y que en esta edición versó sobre la interpretación del patrimonio natural a través de la creación de rutas locales.
En la jornada participaron un grupo de expertos que expusieron los retos que implican la creación de estas rutas a los pequeños municipios, tanto desde su diseño como su implementación y hasta su mantenimiento una vez ejecutadas. La jornada se completó con la presentación del proyecto «Sahagún de agua, tierra y raíces» galardonado con el Premio Fuentes Claras a la Sostenibilidad en Municipios Pequeños en la modalidad de «Entidades Locales de 1.000 a menos de 5.000 habitantes.