Villaverde de Arcayos celebra a la Virgen de Yecla

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

Villaverde de Arcayos celebró la festividad en honor a su patrona, la Virgen de Yecla, con una jornada marcada por la devoción, la participación vecinal y los actos religiosos tradicionales. Durante la celebración se desarrolló la eucaristía y la posterior procesión en torno a la ermita, acompañada por fieles llegados de distintos puntos y por los cánticos de la parroquia. La imagen fue portada por los devotos en un ambiente de recogimiento y fervor religioso.