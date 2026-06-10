Diario de León

Toros, música y procesión por San Juan de Sahagún

El chupinazo ante las peñas arrancará este jueves 11 las fiestas más populares de la villa facundina, que incluyen los encierros urbanos, el concurso de cortes el día 12 y la monumental corrida del sábado 13

Un encierro de años anteriores por las fiestas de San Juan de Sahagún.

Un encierro de años anteriores por las fiestas de San Juan de Sahagún.ACACIO

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Redacción
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Sahagún ya tiene todo preparado para dar el pistoletazo de salida a sus días más grandes. Desde este jueves 11 al domingo 14 de junio, la villa celebrará las fiestas en honor a su patrón, San Juan de Sahagún, con un programa repleto de actividades que oferta entreteniemiento para todas las edades.

Aunque los actos religiosos previos arrancaron con el tradicional novenario a principios de mes, el estallido oficial de las fiestas llegará el jueves 11 de junio, el conocido como Día de Vísperas. A las 18.30 horas se procederá a la recogida de estandartes por parte de las peñas facundinas, que será la antesala del momento más esperado para todo Sahagún, la proclamación del inicio de las fiestas y el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de la alcaldesa, y que está previsto para las 19.00 horas.

Esa misma noche, la Pirotecnia Xaravia iluminará el cielo sobre el Santuario de la Virgen Peregrina con una gran colección de fuegos artificiales, un festival ddee luz y color que dará paso a la primera gran verbena en la plaza Mayor con la orquesta La Fórmula.

Tradición y devoción

El viernes 12 de junio, festividad del patrón, la villa vivirá sus momentos más solemnes. La jornada comenzará con la misa solemne concelebrada, que contará con la predicación del padre agustino Pablo Manuel Rojas Silva y la participación del Coro Facundino y la Agrupación Musical de Sahagún, seguida de la emotiva procesión de la imagen del Santo y su reliquia por las calles de la villa. Las peñas locales, el verdadero motor festivo de la villa, jugarán un papel decisivo para la diversión de todo el fin de semana con sus tradicionales «quedadas», desfiles y las concurridas rondas acompañadas por charangas. El sábado 13 se celebrará además el Día de Acción de Gracias, destacando la visita de la Peña Los Calchakis a las residencias de mayores del municipio para compartir la alegría de las fiestas con los más veteranos. El domingo 14, la plaza Mayor acogerá la multitudinaria y tradicional Comida de Peñas, que este año invita a todos los asistentes a sumarse con sus mejores disfraces.

Gran corrida el día 13 con El Cid, Lorenzo e Ismael Martín

Los amantes del festejo popular podrán disfrutar de varios encierros urbanos y capeas populares a lo largo de los cuatro días. Entre los platos fuertes destaca el Gran Concurso Nacional de Cortes, Quiebros y Saltos el viernes 12, con doce de los mejores especialistas de España «a cuerpo limpio». El momento cumbre en la Plaza de Toros tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 18:00 horas con una monumental corrida de toros de la ganadería de Valdellán. El cartel estará compuesto por tres extraordinarios diestros de renombre: El Cid (triunfador en la Feria de Santander 2025), Álvaro Lorenzo (triunfador en Toledo 2026 y Riscle) e Ismael Martín (triunfador en Burgos y Salamanca 2025). El jueves 11 a las 19.30 horas, habrá encierro con cuatro reses bravas por las calles de la villa y capea posterior. El viernes se celebra a las 18.30 horas el segundo encierro urbano del programa, también con cuatro erales recorriendo el circuito de la villa. El domingo 14 de junio se ofrece una visita guiada a los corrales de la plaza a las 12.00 horas, seguida de un encierro infantil a las 13.00 horas.En cuanto a la música, la actuación de La Fórmula el jueves, se sumará el viernes 12 la orquesta La Resistencia —precedida por el espectacular «correfoc» Danzefoc de la compañía Kull d'Sac— y el sábado 13 el potente directo de La Última Legión.
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