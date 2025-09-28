Fiestas de San Froilán 2025: los pendones arañan el cielo con la tradición, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Y los pendones volvieron a hacerlo. Y lo hicieron de la mano de los pueblos. De esas pequeñas localidades que salpican el territorio leonés y que cada San Froilán, uniendo a varias generaciones, sacan a la calle sus enseñas para elevar a lo más alto la tradición leonesa. Con ellos, los carros engalanados, tirados por vacas, bueyes, caballos o burros.

Más de 300 pendones y pendonetas, que representan a más de 210 pueblos de toda la provincia de León, se elevaron orgullosos de la mano de sus porteadores. Grupos grandes o pequeños, de gente mayor o de padres jóvenes tirando de sus bebés en el carrito mientras esperan poder coger la vara que identifica a su pueblo, que se diferencia del resto por el color de la enseña y de la camiseta o camisa de sus porteadores. Pero al final, llegados desde todos los puntos de la provincia, todos hacen honor a cumplir con la tradición leonesa, la que San Froilán es capaz de revivir.

Niños y niñas bailando bajo las sayas mientras los mayores tocan la pandereta y las castañuelas, al ritmo que marca la tradición y la apuesta por conservar lo que León fue se mezclaron entre los mayores por el camino y a los pies de la Catedral después de arañar el cielo con sus coloridos y vistosos pendones.