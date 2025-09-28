Fiestas de San Froilán 2025: los carros vuelven a engalanar a San Froilán, en fotos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

San Froilán es capaz de conseguir que lo rural conquiste la capital leonesa apelando al recuerdo no tan lejano de aquellas costumbres. Los carros salieron de la avenida de Los Cubos y volvieron a llenar la plaza del Grano del sabor de antes. Una forma de rememorar la antigua tradición de ir a La virgen del Camino en romería el día grande de la fiesta.

Colchas, pucheros y aperos de labranza, con alguno de los productos que acaba de salir del campo, llenaban los distintos carros que caminaban al son marcado por la música popular. Un recorrido de vuelta atrás en el tiempo para poder afianzar un futuro sin perder la esencia de lo leonés.

Premios

Primer premio al carro que mejor se ajusta a la tradición y costumbres. 650 euros. Vacuno. Asociación Cultural Grupo de Coros y Danzas el Hilandón. Carro nº 13.

Primer premio al carro con mejor elaboración, lucidez y vistosidad. 650 euros. Vacuno. Asociación Cultural Guirrios y Madamas de Llamas de la Ribera. Carro nº 5.

2º premio. 400 euros. Vacuno. María Carmelita Aller Romero. Carro nº 9.

3º premio. 270 euros. Vacuno. Eva María Barrientos Bernardo. Carro nº 11.

4º premio. 190 euros. Burros. Virgilio Rey Moratil. Carro nº 4.

5º premio. 120 euros. Burros. Donato Liébana González. Carro nº 7.

6º premio. 80 euros. Vacuno. Asociación Cultural Ultreia de Villadangos. Carro nº 10.

7º premio. 60 euros. Caballos. Asociación Amigos del Transporte Terrestre. Carro nº 3.

8º premio. 60 euros. Vacuno. Asociación Cultural Surcos del Órbigo. Carro nº 14.

9º premio. 60 euros. Vacuno. Grupo de Danzas San Pedro del Castro. Carro nº 4.

10º premio. 60 euros. Vacuno. Asociación Cultural Aguzo. Carro nº 6.

Premio especial de 800 euros a la mejor pareja de vacas. Carro nº 11. Eva María Barrientos Bernardo.

Premio especial de 800 euros a la mejor pareja de bueyes. Carro nº 7. Asociación Carros a La Virgen.

Premio especial de 500 euros al mejor tiro de caballos. Carro nº 2. Santos Fernández Martínez.

Premio especial de 330 euros al mejor ejemplar de burro. Carro nº 2. Miguel Ángel Gutiérrez Lorenzana.

Premio de 400 euros a la mejor pareja perteneciente a una explotación ganadera de León. Carro nº 9. Mª Carmelita Aller Romero.