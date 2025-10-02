Diario de León

El dragón que abriga las tres culturas

Hoy se inaugura el mercado medieval de San Froilán con decenas de actividades

jesús. f. salvadores

Publicado por
C. F. A.
LEÓN

Creado:

Actualizado:

San Froilán no empieza hasta que el día que se abren los puestos que invitan a los leoneses a vivir con el santo. León vuelve a viajar en el tiempo con la apertura del Mercado Medieval de las Tres Culturas, una de las citas más esperadas. Desde hoy y hasta el próximo 6 de octubre, la Plaza de San Isidoro y sus calles aledañas se transforman en un auténtico escenario histórico con la participación de cerca de 180 puestos de artesanos y mercaderes llegados de todos los rincones de España. El mercado revive la esencia de un León en el que musulmanes, judíos y cristianos convivieron en la Edad Media, uniendo historia, tradición y espectáculo en un mismo espacio.

El visitante podrá encontrar desde productos de artesanía y gastronomía hasta demostraciones en directo, donde los oficios tradicionales cobran vida a través de talleres demostrativos y exhibiciones. El ambiente se completa con un amplio programa de animación teatral y musical que recorrerá las calles con pasacalles de gran formato, cuentacuentos y espectáculos infantiles. También habrá atracciones para los más pequeños y espacios pensados para disfrutar en familia.

Uno de los puntos fuertes de la programación son los ocho espectáculos de gran formato que combinarán el talento de saltimbanquis, juglares, hechiceros, bufones y artistas circenses. Personajes del medievo se entremezclarán con el público, llenando cada rincón de sorpresas, magia y humor.

El Mercado Medieval de las Tres Culturas no solo es un homenaje a la historia de León, sino también un escaparate para los artesanos y mercaderes, que encuentran en este evento una oportunidad única de mostrar su trabajo.

Con todo ello, la ciudad se prepara para su día grande de San Froilán, con el mercado como antesala de unas jornadas festivas que cada año atraen a miles de visitantes y refuerzan la identidad cultural de León.

PROGRAMA

Jueves12:15 Risas y sonrisas 12:15 Sonidos de tiempos lejanos 13:30 Pasacalles música del medievo 13:45 Los bufones de la Corte 14:00 Sonidos de oriente 14:00 El viajero de los mil mundos 20:00 Pasacalles de gran formato: El gran dragón 20:00 Los hechiceros. Pócimas y embrujosViernes12:30 El vendedor de sueños 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo 18:30 Los equilibristas 18:45 Espectáculo familiar: Circo medieval 20:30 Pasacalles de gran formato: El gran dragón 22:15 Música del lejano Oriente 22:30 Espectáculo nocturno. Deus Focum. Fuego, circo y otras peripeciasSábado12:00 Juglarías y sonrisas 12:00 Pasacalles música medieval 13:45 Espectáculo infantil: Cuentacuentos del medievo 14:00 Sonidos de oriente 14:00 El comerciante de especias 19:30 El zancudo perdido
tracking