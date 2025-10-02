El dragón que abriga las tres culturas

Publicado por C. F. A. LEÓN Creado: Actualizado:

San Froilán no empieza hasta que el día que se abren los puestos que invitan a los leoneses a vivir con el santo. León vuelve a viajar en el tiempo con la apertura del Mercado Medieval de las Tres Culturas, una de las citas más esperadas. Desde hoy y hasta el próximo 6 de octubre, la Plaza de San Isidoro y sus calles aledañas se transforman en un auténtico escenario histórico con la participación de cerca de 180 puestos de artesanos y mercaderes llegados de todos los rincones de España. El mercado revive la esencia de un León en el que musulmanes, judíos y cristianos convivieron en la Edad Media, uniendo historia, tradición y espectáculo en un mismo espacio.

El visitante podrá encontrar desde productos de artesanía y gastronomía hasta demostraciones en directo, donde los oficios tradicionales cobran vida a través de talleres demostrativos y exhibiciones. El ambiente se completa con un amplio programa de animación teatral y musical que recorrerá las calles con pasacalles de gran formato, cuentacuentos y espectáculos infantiles. También habrá atracciones para los más pequeños y espacios pensados para disfrutar en familia.

Uno de los puntos fuertes de la programación son los ocho espectáculos de gran formato que combinarán el talento de saltimbanquis, juglares, hechiceros, bufones y artistas circenses. Personajes del medievo se entremezclarán con el público, llenando cada rincón de sorpresas, magia y humor.

El Mercado Medieval de las Tres Culturas no solo es un homenaje a la historia de León, sino también un escaparate para los artesanos y mercaderes, que encuentran en este evento una oportunidad única de mostrar su trabajo.

Con todo ello, la ciudad se prepara para su día grande de San Froilán, con el mercado como antesala de unas jornadas festivas que cada año atraen a miles de visitantes y refuerzan la identidad cultural de León.