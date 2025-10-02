El milagro del santo persiste tras 11 siglos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

San Froilán, el santo que ejerce como un imán de proporciones bíblicas de los encuentros populares de León por antonomasia, hasta el punto de que a ocho kilómetros de la ciudad, en la Virgen del Camino, sus festejos se sienten como la auténtica fiesta de los leoneses, puede presumir además de simbolizar la historia, la cultura y el folclore de la provincia. Y aunque murió en el año 905, el eco del patrono de la diócesis sigue inspirando once siglos después la mejor y más querida fiesta de León.

Así que junto con los milagros de salvar cosechas, curar heridas y ganar batallas, al santo puede atribuírsele también el prodigio de erigirse como figura de consenso del jolgorio de las tradiciones leonesas. Y su poder va a más, porque su fiesta se estira cada vez más en el calendario y se nutre con conciertos, juegos, mercados, gastronomía, exposiciones y hasta con las modernas food-trucks como contrapunto.

Porque este gallego querido como un gran leonés ha desplazado en el corazón de los leoneses incluso a las fiestas locales de San Juan y San Pedro. De él, se celebra todo: el día en que nació, el 5 de octubre, con la insuperable romería de La Virgen del Camino que arrastra a 60.000 romeros hasta la localidad llegados de todo León y las comunidades limítrofes; las montañas donde se refugió en una cueva a 1.300 metros de altura dominando el Alto Curueño antes de fundar tres monasterios, que anima la rogativa de la Valdorria cada 1 de mayo, donde los fieles ascienden los 365 escalones tallados en piedra de su ermita, ubicada en la peña Cucurrina; y el tiempo en que vivió, el domingo antes de su honomástica en León ciudad, que trae los pendones de los pueblos, los carros engalanados, y el debate de la iglesia y los munícipes sobre si el pueblo leonés acude a la Catedral por obligación o libremente para agradecer la intercesión de santiago para vencer a los musulmanes en la Batalla de Clavijo y liberar del infame tributo de entregar cien doncellas al emirato de Córdoba. Froilán, que llegó a ejercer de obispo por aclamación popular, sigue envuelto en leyendas.

Cuentan que para lograr la autoridad de predicar, sostuvo carbones encendidos en sus manos y en la boca sin sufrir quemaduras y que amansó a un lobo que nunca se separó ya de él y caminaba junto a su pierna derecha, tras haber intentado darse un festín con el borrico que estaba ayudando al santo a acarrear las piedras para su ermita. Así que milagros hizo y milagros sigue ejerciendo.