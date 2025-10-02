Los drones jubilan en San Froilán a los fuegos artificiales

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Alrededor de 30 drones iluminarán la noche leonesa en la víspera de San Froilán. Después del desfile de pendones o de los carros engalanados, probablemente el espectáculo más atractivo, el de mayor tirón de las fiestas, sea el punto del programa que sustituye a los fuegos artificiales por un ejercicio de imaginación y tecnología, que tendrá cariz leonés y leonesista. Seguro.

La luz será protagonista en la noche del sábado con el espectáculo 'Las tradiciones de San Froilán' que sobrevolarán la ciudad con luminotecnia generada por 300 aparatos. Será a las 22.00 horas y podrá verse en la zona del río Bernesga, junto al Instituto de Educación Secundaria Eras de Renueva.

La propuesta de este año mejora la que se estrenó en 2024. Suma 80 aparatos más de los que se exhibieron en 'Las maravillas del mundo' y tanto éxito cosecharon en las redes sociales. Entonces el espectáculo duró 15 minutos y la perspectiva de este año es similar. 13.000 personas según la Policía Local acudieron aquella vez a disfrutar de la propuesta, que incluyó un toque reivindicativo de la autonomía de León.

El año pasado aparecieron la Torre Eiffel, el Coliseo de Roma, la ópera de Sidney y un mapamundi en el que destacaba la Catedral de León.

Lo que surgió como una iniciativa de respuesta a la imposibilidad de celebrar los fuegos artificiales en San Juan por las malas condiciones meteorológicas de junio del año pasado, ha venido a sumarse como un aditamento más a la programación de este año.

En la edición de pasado mañana, se espera que los motivos de la propuesta sean de carácter eminentemente leonés y que recojan elementos del folclore local y motivos típicos de estas fechas. Es un momento muy especial para la festividad leonesa por excelencia del calendario local de la ciudad.