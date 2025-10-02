Las Peñas, el día 11 con Madreñada y varias restricciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nacidas para dar fuste a las fiestas de San Juan y San Pedro, las Peñas ya han encontrado su sitio también en San Froilán como generadoras de ruido, color y ambiente. Y precisamente sus tambores y trompetas tendrán que acomodarse este año a un horario para convivencia con los vecinos, según el acuerdo alcanzado entre la Federación de Peñas Reino de León y el Ayuntamiento de León.

Así que los más de un millar de integrantes de las tres docenas de Peñas saldrán el próximo día 11 con su tradicional pasacalles, pero con nuevas normas: el parking de San Pedro será el lugar donde se derive a los peñistas ya que el centro deberá estar libre desde la hora de comer hasta las 19.00 de la tarde.

Las charangas podrán tocar entre las 20.00 y las 23.00 horas para conciliar la fiesta con el descanso vecinal, y se limitará la música en varias calles del Barrio Húmedo. También habrá un control de decibelios para reducir el volumen de la música y la obligación de desalojar el Húmedo a mediodía para evitar que permanezca congestionado durante todo el día.

Eso sí, incluyen como novedad este 2025 una Madreñada con la que la Federación quiere unir la fiesta a la tradición, reivindicando que las peñas no son solo una actividad de ocio, sino también una expresión de la cultura y las costumbres leonesas.

Es más, un informe económico de la propia Federación señala que las peñas aportan una importante inyección económica a la hostelería leonesa, ya que muchas colaboran con bares y locales gastronómicos en los que se consume tanto comida como bebida durante toda la jornada. La organización defiende su papel en la vida social y cultural de la ciudad. De modo que la vuelta de las Peñas estará marcada por varias restricciones, pero permite alargar la programación de fiestas un fin de semana más, pudiendo disfrutar los leoneses de la celebración de este desfile que siempre logra congregar a tanta gente. La Federación de Peñas se queda con un sentimiento agridulce. Positivo por lograr fecha para volver a las calles, pero triste porque las condiciones impuestas hayan llevado a varias peñas a decidir no participar.