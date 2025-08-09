Adiós al fundador de la Banda de La Victoria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La corneta de Nico Turienzo se silenció ayer para siempre. Descansará en paz y en su recuerdo queda la innumerable lista de composiciones que dejó para la Semana Santa de León, donde fundó la Banda del Santo Cristo de la Victoria. La Banda del Reino de León le ocupaba en los últimos días, antes de que la vida se le acabara de forma prematura.

'Sagrado Decreto', para Las Cigarreras de Sevilla o 'Vía Crucis de La Salud' para Las Tres Caídas de Triana fueron sus marchas más célebres. Al margen de las composiciones de procesión, su actividad estaba encaminada al mundo sinfónico en los últimos tiempos.

"Se nos va un pedacito de nuestro corazón y de nuestra historia, aunque nos consuela que siempre nos quedará el recuerdo de los pentagramas que recogen tu música y el virtuosismo de tu corneta", dijeron ayer sus compañeros de formación.

“Al pie de tu Santa Cruz”, “Amarguras”, “La Pasión”, eran sus piezas favoritas. Como compositores tenía predilección por Antonio Moreno Pozo, Francis, Cristóbal López Gándara, Francisco J. Torres Simón o Quini.

“Fantasía de Cornetas”, fue la primera marcha que compuso, una obra muy trabajada. "Reconozco que solo es para ciertos gustos, pero sin duda es de mis marchas mas completas", decía recientemente. Ahora la gloria le espera.

"Siempre seremos unos privilegiados de haberte disfrutado como compositor, como músico y sobre todo, como persona y amigo, y así te recordaremos siempre allá donde estés", expresaron sus compañeros de formación ante la noticia.