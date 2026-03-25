León: la Semana Santa a la que todos quieren volver y que genera ingresos de 16 millones de euros

La de 2025 no fue la mejor Semana Santa de León en términos meteorológicos, y ese aspecto condiciona claramente los resultados económicos y de afluencia de visitantes y las salidas de ocio de turistas y residentes. Aun así, generó un volumen de negocio de la ciudad de 16 millones de euros. No sólo gastaron los que llegaron, también los leoneses y sobre todo los cofrades.

Aunque el impacto de la actividad en Semana Santa en la capital, en el conjunto de la provincia, va mucho más allá del aspecto económico. Para los de dentro (y muchos de los que llegan de fuera) impacta con emoción, recomendación entusiasta del destino y un enorme deseo de volver; para los de dentro genera orgullo y sentimiento de identidad. Contribuye a conservar el patrimonio y las tradiciones con sus bases históricas.

Aun así, la gestión de este enorme potencial puede mejorarse. Y de ahí las recomendaciones con las que concluye el Estudio sobre el impacto social y económico de la Semana Santa de León 2025 que la Junta encargó a la Fundación General Universidad Empresa de León (Fgulem), y que ha sido realizado por el grupo Mkting Research de la Facultad de Económicas.

El estudio fue presentado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, junto con la rectora de la Universidad de León, Nuria González, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, Diana Belén García y la directora del Departamento de Dirección y Economía de la Empresa de la ULE, Ana María González.

Santonja hizo hincapié en la “calidad y diversidad” de la Semana Santa leonesa, que cuenta con 18 cofradías, 36 procesiones y más de 20.000 cofrades. Y defendió el encargo del estudio porque “hay que dejarse de divagaciones y apoyar las políticas de futuro y las decisiones estratégicas en datos bien contrastados”.

El consejero desveló que en la Semana Santa de 2025 acudieron a la capital leonesa 17.392 visitantes, “y de ellos la totalidad aseguran que quieren volver, y un 80% recomienda el destino”. También un 85% de los residentes se queda a disfrutar de estos días, de gran arraigo,

Por su parte la presidenta de la junta mayor destacó el esfuerzo que supone organizar casi 50 actos de raíz religiosa en solo 10 días, y pidió reflexionar sobre el retorno que obtiene “el colectivo que más esfuerzo realiza porque esta Semana Santa sea tan importante y reconocida internacionalmente: el de papones y paponas. Hay que revisar las subvenciones, y cuanto pueda retornar, también económicamente, a quienes generan toda esta riqueza”.

Nuria González incidió en que un estudio riguroso de los datos de la incidencia de la Semana Santa permite tomar decisiones estratégicas adecuadas de cara al futuro; y valoró las técnicas novedosas utilizadas en la investigación. Entre ellas la neurociencia y la inteligencia artificial para analizar las redes sociales.

En cuanto a los datos del informe, casi la mitad de los turistas están sólo dos o tres noches en León (de hecho crear paquetes para incrementar esa permanencia es una de las propuestas realizadas); y otro 23% se queda entre 4 y 6 noches. Llama la atención que casi una cuarta parte de los viajeros ha visitado la Semana Santa leonesa más de cinco veces, y la mayoría se quedan todo el tiempo en la ciudad. Todos desean volver a León tras vivir esta experiencia, «lo que refleja una conexión emocional duradera con el destino».

El arraigo es importante entre los leoneses, la mitad ven más de cuatro procesiones; y muestran sobre todo orgullo y respeto por esta tradición, mientras los turistas apuntan también la inspiración y la curiosidad.

En el caso de los cofrades, «desempeñan un papel clave en la transmisión de valores y en la preservación del patrimonio cultural», y están convencidos de que la Semana Santa fortalece la identidad leonesa.

En el aspecto comercial, los negocios destacan que estos días tienen un «impacto muy positivo» sobre sus cuentas, Cada visitante gastó de media 179 euros, los leoneses unos 100 y los cofrades 147, la mayor parte de este presupuesto en restauración.

Visitantes y empresas consideran a estos días un motor económico y social básico para León.