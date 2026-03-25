Carrizo de la Ribera celebra este sábado el X certamen de música de Semana Santa

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El Ayuntamiento de Carrizo, en colaboración con la Cofradía Virgen de los Dolores y las Juntas Vecinales de Carrizo y La Milla del Río, organiza la décima edición del Certamen de Música de Semana Santa. El evento tendrá lugar este sábado 28 de marzo a las 19.30 horas en el emblemático Monasterio Cisterciense de Santa María de Carrizo, consolidándose como el acto oficial que inaugura la programación de la Pasión en el municipio.

Este certamen se ha convertido en un referente cultural dentro de la provincia de León gracias a su propuesta de interpretar música sacra en sus vertientes clásica, litúrgica y popular. Este año la cita cobra un matiz histórico ya que en este 2026 se celebra el 850 aniversario de la fundación del cenobio (1176), un edificio que a día de hoy sigue albergando a una comunidad de monjas de clausura.

La apertura del acto contará con el pregón del obispo de León, Luis Ángel de las Heras Berzal, quien será el encargado de anunciar oficialmente la Semana Santa de Carrizo de la Ribera. La formación local, la Banda de Cornetas y Tambores de Carrizo, será la primera en intervenir. Bajo la dirección de Rubén Cerqueira, la agrupación estrenará nuevas marchas procesionales para acompañar los pasos de Carrizo y La Milla del Río durante sus procesiones. La banda llega a este décimo aniversario tras haber cosechado grandes críticas en sus recientes actuaciones.

Como broche de oro, el certamen contará con la participación de la Banda Municipal de Música de La Bañeza. Fundada en 1856, es una de las instituciones musicales más antiguas y prestigiosas de Castilla y León.