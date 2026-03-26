Los parking de León avisan: cuándo no se podrá sacar el coche

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Las procesiones toman desde este viernes, y hasta el Domingo de Resurrección, las calles de la capital leonesa. Y eso alterará a diario de forma muy importante el tráfico. Por eso los aparcamientos, sobre todo los del centro de la ciudad, advierten desde hace días a los usuarios de que tengan previsto los horarios de los cortes que se producirán, porque durante horas los vehículos estacionados dentro no podrán acceder al exterior. En los días con más afluencia tanto de turistas como de residentes al centro de la ciudad, es importante tener en cuenta estas limitaciones. Quienes en el momento del corte de calles tengas sus coches dentro, tendrán que esperar al final de las marchas para recuperarlos. Los horarios en los que no estará permitido sacar los vehículos en los próximos diez días están visibles en las zonas de acceso a los aparcamientos.