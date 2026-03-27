La Dolorosa pasea su luto en la primera procesión de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La imagen de Nuestra Señora de los Dolores abre hoy las procesiones de la Semana Santa de Ponferrada en el casco antiguo. Es una de las de mayor arraigo de la ciudad, una simbiosis perfecta entre fervor religioso y tradición familiar, la representación de la pena de una madre por la muerte de su hijo que es acogida y aupada por una multitud de fieles enlutados que siguen el paso entre el silencio y el recogimiento. Lo harán otra vez por algunas de las calles más emblemáticas de la capital berciana.

Organizada por la Real Hermandad de Jesús Nazareno, la procesión comenzará una vez termine el acto de promesa solemne en el que, cada año, la junta directiva de esta cofradía jura cumplir y hacer cumplir sus estatutos y reglamentos. Esto será a las 21.00 horas. La Dolorosa saldrá después de la Basílica de la Encina y recorrerá las calles Paraisín, Cruz de Miranda y Jardines hasta la plaza del Ayuntamiento, para seguir por la calle del Reloj y regresar a la plaza de la Encina. Una vez en el atrio de la basílica, de donde salió, los asistentes volverán a cantar, como lo hacen cada año, el ‘Salve Regina’.

La de Nuestra Señora de los Dolores es una procesión con mucha historia y seguimiento en Ponferrada que lleva encadenada también la creencia de que si ella consigue salir, si el mal tiempo no se lo impiden, el resto de procesiones podrán hacerlo también.