Vía Crucis procesional por las calles de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El fervor de la Pasión astorgana se hará presente mañana este viernes con el solemne Vía Crucis procesional, organizado por la Cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad. La procesión iniciará su recorrido a las 22.00 horas desde el Santuario de Nuestra Señora de Fátima. Uno de los momentos más destacados de la jornada tendrá lugar en la Plaza Eduardo de Castro, punto recomendado para el público, donde se llevará a cabo un momento de oración y el rezo de dos estaciones del Vía Crucis.

El acto, que destaca por su recogimiento y sobriedad, tendrá una duración estimada de dos horas.