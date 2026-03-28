Semana Santa León 2026: programa del Sábado de Pasión con gráficos interactivos

La procesión Camino de la Pasión y de la EsperanzaMARIA FUENTES

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Ya hay un centenar de menores inscritos de distintas cofradías en de León en la primera procesión infantil que se celebrará en la Semana Santa leonesa. «Los niños nos dan una muestra de unión», explica Alba González, abadesa. «Serán los protagonistas y empezarán a asumir responsabilidades propias de un cofrade adulto «sin importar la túnica que vistan».

Procesión Infantil “Caminando tras las huellas de Jesús”Organiza: Cofradía La Agonía de Nuestro Señor (1993).

Hora de salida: 12:00 h desde Iglesia de Santa Marina La Real.

Itinerario completo: Iglesia de Santa Marina La Real → Serranos → Torres de Omaña → Cervantes → Ancha → Plaza de Regla → Pablo Flórez → San Pelayo → Plaza San Pelayo → Serranos → regreso a Iglesia de Santa Marina La Real.

Puntos de interés: ambiente familiar y participativo, con pasos pequeños; novedad consolidada abierta a todas las cofradías.

Procesión de Hermandad

Organiza: Real Hermandad de Jesús Divino Obrero (1955).

Hora de salida: 17:30 h desde Iglesia Parroquial de Jesús Divino Obrero.

Itinerario completo: Iglesia Parroquial → Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → Daoiz y Velarde → Murias de Paredes → Plaza Riaño → Misericordia → Plaza San Martín → Plegaria → Plaza Mayor → Santa Cruz → Puerta Sol → Daoiz y Velarde → San Pablo → Víctor de los Ríos → regreso a Iglesia de Jesús Divino Obrero.

Procesión Camino de La Pasión y de La Esperanza Sacramental y Penitencial

Organiza: Cofradía Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de la Piedad, Amparo de los leoneses (1994).

Hora de salida: 18:00 h desde Patio de la Real Basílica-Colegiata de San Isidoro.

Itinerario completo: Patio de la Real Basílica-Colegiata (canto Coral Isidoriana interior, solo hermanos) → Plaza de Santo Martino → Sacramento (petalada a Virgen de La Esperanza) → Plaza de San Isidoro → Cid → Ancha (acto ante Cristo de la Victoria) → Hermandad Sacramental de Santa Marta y Sagrada Cena → Plaza de San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza de las Concepciones → Fernández Cadórniga → Plaza de Don Gutierre → Zapaterías → Plaza de San Martín (ofrenda floral al Cristo de Fuera de San Martín) → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza de Regla (estación de Penitencia) → Sierra Pambley → Ancha → Cervantes → Plaza Torres de Omaña → Fernando González Regueral → Plaza San Isidoro → Sacramento → Plaza Santo Martino → regreso al patio.

Puntos de interés: actos devocionales (petalada, ofrenda, estación); evita Dámaso Merino por riesgo derrumbe.

Solemne Vía Crucis Procesional

Organiza: Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza (1992).

Hora de salida: 20:30 h desde Iglesia de San Claudio.

Itinerario completo: Iglesia de San Claudio → Antonio Valbuena → Avenida Facultad de Veterinaria → Cipriano de la Huerga → San Vicente Mártir → Martín Sarmiento → Párroco Carmelo Rodríguez → Plaza Doce Mártires → Monasterio → Covadonga → 24 de Abril → Torriano → Juan Ferreras → Plaza del Congreso Eucarístico (sin vuelta) → San Claudio → Flórez de Lemos → Antonio Valbuena (entrada del Cristo).

Puntos de interés: Acompañamiento Trío de Capilla Legio VII; ambiente de recogimiento.

Otros actos: Misa de Admisión de Hermanos (18:30 h, Convento Concepcionistas); Besapié al Santo Cristo de la Redención (19:00 h, Monasterio Carbajalas).(Continúa en días siguientes con procesiones emblemáticas como Las Palmas, Procesión de los Pasos, El Entierro, Ronda del Nazareno y Encuentro Glorioso. Si necesitas el detalle completo de Lunes Santo en adelante, avísame para extenderlo sin perder fidelidad al programa oficial.)