Las fotos de la procesión de La Morenica

La Semana Santa leonesa ha recuperado su pulso vital con la salida procesional de la Virgen del Mercado que, como marca la tradición, inaugura los actos de la Pasión en este Viernes de Dolores. Bajo un cielo despejado que contrastó con la lluvia de ediciones anteriores, la "Morenica" recorrió el casco antiguo mecida por sus 56 braceros y escoltada por una multitud que iluminó su paso con miles de velas y dispositivos móviles. El desfile cumplió con sus hitos más solemnes, desde el canto gregoriano en el convento de las Carbajalas hasta la multitudinaria Salve Popular en Santo Domingo, consolidando el papel de esta Piedad gótica del siglo XV como el epicentro devocional de la ciudad en el inicio de su semana mayor.

Virginia Moran La Virgen del Mercado inaugura la Semana Santa de León

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