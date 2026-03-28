Vía Crucis Procesional para abrir una intensa Pasión en Astorga

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Astorga celebró el Viernes de Dolores con el Vía Crucis Procesional que salió del Santuario de Nuestra Señora de Fátima a las 22.00 horas, llenando de solemnidad la noche maragata. El acto estuvo organizado por la Cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad. Hoy sábado tendrá lugar el Concierto de Oficio de Tinieblas, a las 19.00 horas en en la Capilla del Seminairo. A las 21.00 horas se celebrará el traslado procesional el Ecce-Homo de Valdeviejas.