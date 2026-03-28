Las fotos de la procesión de Hermandad de Jesús Divino Obrero en León

Solemnidad en la procesión de Hermandad de Jesús Divino Obrero.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El itinerario discurre por uno de los recodos más tradicionales de León, donde se conjuga la pasión y el recogimiento de la Semana Santa Leonesa; también, entre el espíritu y la esencia de una cofradía apegada a una parroquia popular y obrera. Desde la Iglesia Parroquial Jesús Divino Obrero, Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, Daoiz y Velarde, Murias de Paredes, Plaza Riaño, Misericordia, Plaza San Martín, Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, San Pablo, Víctor de los Ríos y retorno a la Iglesia de Jesús Divino Obrero, la procesión de la Hermandad convoca a una de las citas imprescindibles de este sábado de Pasión, que lanza a la ciudad de lleno en la Semana Santa que se abre hoy mismo.