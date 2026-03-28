Las fotos de la procesión de Hermandad de Jesús Divino Obrero en León

El itinerario discurre por uno de los recodos más tradicionales de León, donde se conjuga la pasión y el recogimiento de la Semana Santa Leonesa; también, entre el espíritu y la esencia de una cofradía apegada a una parroquia popular y obrera. Desde la Iglesia Parroquial Jesús Divino Obrero, Víctor de los Ríos, Obispo Almarcha, Daoiz y Velarde, Murias de Paredes, Plaza Riaño, Misericordia, Plaza San Martín, Plegaria, Plaza Mayor, Santa Cruz, Puerta Sol, Daoiz y Velarde, San Pablo, Víctor de los Ríos y retorno a la Iglesia de Jesús Divino Obrero, la procesión de la Hermandad convoca a una de las citas imprescindibles de este sábado de Pasión, que lanza a la ciudad de lleno en la Semana Santa que se abre hoy mismo.
Solemnidad en la procesión de Hermandad de Jesús Divino Obrero. Virginia Moran
Procesión de Hermandad de Jesús Divino Obrero
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Procesión de Hermandad de Jesús Divino Obrero
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